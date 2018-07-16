Жертвами наводнений и оползней в Непале стали 56 человек
Еще 12 человек пропали без вести.
С начала июля на Непал обрушились наводнения, которые привели к оползням. В результате погибли 56 человек.
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Еще 12 человек пропали без вести, 9 пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на МВД Непала.
Отмечается, что в последние дни Долина Катманду оказалась под ударом плохой погоды, около 3 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться. В спасательной операции принимают участие около тысячи военных и полицейских.
Напомним, 10 человек погибли в результате схода оползня в ночь на 12 июля в афганской провинции Панджшер.
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