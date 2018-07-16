Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

09:39, 16 июля 2018
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Негативных последствий не ожидается.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение ближайших дней на реках Украины из-за сильных дождей ожидается повышение уровней воды.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 16-18 июля на реках бассейна Западного буга (Львовская, Волынская обл.) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

Также 16-17 июля, в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08:00 14 июля.

Напомним, 16 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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