В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

08:30, 16 июля 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 июля, в столице пройдет дождь, температура до +27°.

Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 2,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

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