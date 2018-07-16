В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 16 июля, в столице пройдет дождь, температура до +27°.
Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер южный и юго-западный, до 2,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 21:06.
Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +15°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+29°... +19°
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Ивано-Франковск+23°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+27°... +16°
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Луганск+27°... +18°
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Луцк+24°... +15°
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Львов+20°... +14°
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Николаев+29°... +18°
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Одесса+30°... +16°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+25°... +16°
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Сумы+25°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+26°... +18°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+23°... +13°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+25°... +17°
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Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 20 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 70 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 29 %
Восход: 05:56
Закат 20:34
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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