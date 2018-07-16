Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)

08:09, 16 июля 2018
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Осадки ожидаются практически по всей стране.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают дожди. Температура до +29°.

На западе Украины грозы. Температура до +25°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +27°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.

Прогноз на 16 июля / УНИАН
Прогноз на 16 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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