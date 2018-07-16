Украину сегодня накроют дожди с грозами, температура до +29° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +29°.
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов также ожидают дожди. Температура до +29°.
На западе Украины грозы. Температура до +25°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +27°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +15°
-
Днепр+28°... +17°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+29°... +19°
-
Ивано-Франковск+23°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+27°... +16°
-
Луганск+27°... +18°
-
Луцк+24°... +15°
-
Львов+20°... +14°
-
Николаев+29°... +18°
-
Одесса+30°... +16°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+25°... +16°
-
Сумы+25°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+26°... +18°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+23°... +13°
-
Черкассы+27°... +16°
-
Чернигов+25°... +17°
-
Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 70 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 29 %
Восход: 05:56
Закат 20:34
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей