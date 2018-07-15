Более 200 человек погибли в результате рекордных ливней в Японии

Еще десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести после ливней, которые в середине прошлой недели повлекли за собой наводнения и оползни.

Результаты ливней в Японии / REUTERS

Число жертв, которые погибли в результате рекордных проливных дождей в западной Японии, превысило 200 человек.

Как сообщает японский телеканал NHK, еще десятки продолжают числиться пропавшими без вести.

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Больше всего жертв насчитывается в префектуре Хиросима, где погибли 100 человек. В префектуре Окаяма погиб 61 человек, тогда как в префектуре Эхимэ число погибших составляет 26 человек.

Министерство здравоохранения сообщает, что, по данным на воскресенье, более 162 тысяч домохозяйств оставались без подачи воды в префектурах Хиросима, Эхимэ, Окаяма и в ряде районов префектуры Токусима.

Как сообщал УНИАН, мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни.