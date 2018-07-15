С понедельника грозовые дожди накроют почти всю Украину (карта)
Только в южной части страны преимущественно без осадков.
В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди. Только в южной части страны преимущественно без осадков.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.
На Юге будет держаться жаркая погода при этом столбики термометров покажут +27 +29 градусов тепла.
Жителям столицы также стоит ожидать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью +14+16, днем +22+24.
Погода на выходные: в Украине будет жарко и дождливо (карта)
Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +23...+25
Винница – +22...+24
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +23...+25
Киев – +23...+25
Погода в Украине
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Винница+22°... +14°
-
Днепр+27°... +17°
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Донецк+25°... +17°
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Житомир+24°... +15°
-
Запорожье+29°... +18°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+25°... +17°
-
Кировоград+26°... +15°
-
Луганск+27°... +18°
-
Луцк+22°... +13°
-
Львов+19°... +15°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+29°... +16°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+22°... +13°
-
Симферополь+27°... +16°
-
Сумы+23°... +17°
-
Тернополь+20°... +15°
-
Харьков+25°... +18°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+26°... +16°
-
Чернигов+26°... +16°
-
Черновцы+22°... +16°