С понедельника грозовые дожди накроют почти всю Украину (карта)

Только в южной части страны преимущественно без осадков.

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В понедельник, 16 июля, на территории Украины ожидаются грозовые дожди. Только в южной части страны преимущественно без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и восточных областях днем местами будут сильные дожди.

На Юге будет держаться жаркая погода при этом столбики термометров покажут +27 +29 градусов тепла.

Жителям столицы также стоит ожидать грозовых дождей. В Киеве температура воздуха составит ночью +14+16, днем +22+24.

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Прогноз погоды на понедельник, 16 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +22...+24

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +23...+25

Киев – +23...+25