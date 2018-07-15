В Киеве сегодня ожидается гроза

11:58, 15 июля 2018
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Температура воздуха в столице составит 21-26 градусов тепла.

В столице сегодня ожидаются дождь и гроза / фото УНИАН
В столице сегодня ожидаются дождь и гроза / фото УНИАН

В столице сегодня ожидается местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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В целом, по прогнозу сегодня будет переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха днем 21-26° тепла.

Напомним, украинский синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что погода в Украине 15 июля будет дождливой но теплой.

Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.

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