В Киеве сегодня ожидается гроза
Температура воздуха в столице составит 21-26 градусов тепла.
В столице сегодня ожидается местами кратковременный дождь, гроза.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В Украине сохраняется пожарная опасность
В целом, по прогнозу сегодня будет переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха днем 21-26° тепла.
Напомним, украинский синоптик Наталья Диденко ранее сообщила, что погода в Украине 15 июля будет дождливой но теплой.
Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.
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