Синоптики обещают завтра кратковременные дожди по всей Украине (карта)
В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.
Погода в Украине 15 июля будет дождливой, но теплой. Осадки пройдут практически по всей территории Украины. Самой низкой температура будет на Западе.
Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
В большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительные. Солнца также будет хватать.
"Разве что в южной части Украины - Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье и их районы, а также Крым, все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса", – пишет Наталья Диденко.
В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Однако есть вероятность локальных дождей с грозой.
По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 15 июля будет такой: на Западе +18...+25 градусов, на Востоке +26...+30, на Севере +21...+27, на Юге страны +26...+30 градусов, а в центральной части столбик термометра показывает +22...+27 градусов.
Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.
Сегодня днем в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза, температура 24-26°
Прогноз погоды на воскресенье, 15 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +19...+21
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +23...+25
Погода в Украине
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Винница+22°... +14°
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Днепр+28°... +17°
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Донецк+31°... +18°
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Житомир+24°... +15°
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Запорожье+32°... +19°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+24°... +16°
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Кировоград+28°... +16°
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Луганск+32°... +18°
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Луцк+24°... +15°
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Львов+20°... +15°
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Николаев+31°... +18°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+28°... +16°
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Ровно+23°... +14°
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Симферополь+30°... +17°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+20°... +15°
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Харьков+31°... +18°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+23°... +15°
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Черновцы+25°... +17°