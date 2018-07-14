Сегодня днем в Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза, температура 24-26°

11:09, 14 июля 2018
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В общем сегодня в столице будет переменная облачность.

В субботу в Киеве пройдет дождь / фото УНИАН
В субботу в Киеве пройдет дождь / фото УНИАН

Сегодня днем в столице ожидаются местами кратковременный дождь и гроза, температура 24-26°.

Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и грозах

В общем сегодня будет переменная облачность, ветер преимущественно западный 5-10 м/сек.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает, что в случае усиления ветра необходимо плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине поваленные в результате урагана деревья перекрыли дороги, с домов посрывало крыши.

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