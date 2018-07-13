У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Вануату произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 13 июля, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на юго-запад от населенного пункта Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 169,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек.