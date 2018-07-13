У берегов Вануату произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 13 июля, у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4.
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на юго-запад от населенного пункта Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 169,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек.
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