Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
Существует возможность образования селевых потоков.
Сегодня, 13 июля, в связи с дождями ожидается повышение уровней воды в реках.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 12 июля.
В местах прохождения сильных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков, что может иметь опасные последствия. На Закарпатье в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, возможно образование небольших локальных селевых потоков.
Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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