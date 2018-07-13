Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Существует возможность образования селевых потоков.

На реках ожидается повышение уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 13 июля, в связи с дождями ожидается повышение уровней воды в реках.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 12 июля.

В местах прохождения сильных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков, что может иметь опасные последствия. На Закарпатье в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, возможно образование небольших локальных селевых потоков.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.