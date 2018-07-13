Пожарная опасность ожидается в ближайшие несколько дней.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13-15 июля в южных, восточных, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.