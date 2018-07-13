В Украине сохраняется пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в ближайшие несколько дней.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на выходные: в Украине будет жарко и дождливо (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13-15 июля в южных, восточных, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
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