Погода на выходные: в Украине будет жарко и дождливо (карта)

Местами столбик термометра поднимется до +33°.

На выходных в Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь, +17°...+26°.

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Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидается дождь, +13°…+19°.

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, ожидаются осадки. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, пройдет дождь с грозой.

В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +14°...+22°. В воскресенье до +22°, также ожидаются осадки.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+28°.

В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+27°, дождь с грозой.

Прогноз на 14 июля / УНИАН

Прогноз на 15 июля / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +17°...+27°.

В Симферополе завтра ожидается гроза, +17°...+28°. В воскресенье +17°...+28°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +30°.

В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье температура до +29°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +17°...+30°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье ливень, ночью +11°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +21°.

В Трускавце в субботу пройдет ливень, температура до +21°. В воскресенье температура до +19°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ливень, +21°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13° …+21°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.

В Бердянске завтра ясно, температура до +33°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +19° …+30°.

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