Погода на выходные: в Украине будет жарко и дождливо (карта)
Местами столбик термометра поднимется до +33°.
На выходных в Украине пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов ожидается жаркая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье пройдет дождь, +17°...+26°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге жара до +32° (карта)
Во Львове завтра пройдет дождь с грозой, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидается дождь, +13°…+19°.
В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, ожидаются осадки. В воскресенье ночью +15°, днем +23°, пройдет дождь с грозой.
В Виннице в субботу гроза, температура воздуха +14°...+22°. В воскресенье до +22°, также ожидаются осадки.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +19°, днем +32°. В воскресенье +18°...+28°.
В Харькове в субботу гроза, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +18°...+27°, дождь с грозой.
В Днепре в субботу пройдет дождь с грозой. Температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +17°...+27°.
В Симферополе завтра ожидается гроза, +17°...+28°. В воскресенье +17°...+28°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье пройдет дождь с грозой, температура до +30°.
В Краматорске в субботу гроза, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье температура до +29°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье +17°...+30°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье ливень, ночью +11°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +14°, днем до +21°.
В Трускавце в субботу пройдет ливень, температура до +21°. В воскресенье температура до +19°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ливень, +21°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха +13° …+21°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.
В Бердянске завтра ясно, температура до +33°, в воскресенье пройдет дождь с грозой, температура воздуха +19° …+30°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+29°... +18°
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Донецк+32°... +19°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+26°... +17°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+24°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+30°... +18°
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Тернополь+23°... +13°
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Харьков+29°... +19°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+27°... +15°