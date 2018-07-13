На Тернопольщине поваленные в результате урагана деревья перекрыли дороги, с домов посрывало крыши (фото)

11:15, 13 июля 2018
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Синоптики также предупредили украинцев о сильном ветре и грозах 13 июля во многих областях Украины.

В Тернопольской области ураган повалил деревья / Фото ГСЧС
В Тернопольской области ураган повалил деревья / Фото ГСЧС

На Тернопольщине в результате урагана 12 июля дороги перекрыли три поваленных дерева, с шести домов сорвало крыши.

Тернопольской области объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, вчера 12 июля в 19:35 на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных погодных условий, которые сопровождались грозой и порывами ветра, в г. Борщев на улицах Промышленная и Сечевых Стрельцов на проезжую часть дороги были повалены три дерева. Для помощи коммунальному предприятию Борщевской объединенной территориальной общины в расчистке проезжей части от поваленных деревьев привлекался дежурный караул ГПСЧ-8.

С нескольких домов из-за непогоды сорвало крыши / Фото ГСЧС
С нескольких домов из-за непогоды сорвало крыши / Фото ГСЧС

Кроме этого в г. Борщев, в результате сильных порывов ветра была повреждена кровля пятиэтажного жилого дома на ул. Курбаса, 14, на площади ориентировочно 50 м кв. На место происшествия привлекалась мобильная оперативная группа Борщевского районного отдела Управления ГСЧС.

Также в результате непогоды повреждена кровля одного частного хозяйственного здания в пос. Бильче-Золотое и кровля четырех зданий в пос. Глибочок Борщевского района. Площади повреждений устанавливаются.

Последствия урагана на Тернопольщине 12 июля / Фото ГСЧС
Последствия урагана на Тернопольщине 12 июля / Фото ГСЧС

Как сообщал Погода.УНИАН, синоптики предупредили украинцев о сильном ветре и грозах 13 июля в многих областях Украины.

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