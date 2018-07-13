В Афганистане 10 человек стали жертвами схода оползня

10:44, 13 июля 2018
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Оползень разрушил 400 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

10 человек погибли в результате схода оползня в ночь на 12 июля в афганской провинции Панджшер.

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Причиной схода оползня стало таяние снегов на горных вершинах. В результате катаклизма разрушено по меньшей мере 400 домов, передает Синьхуа со ссылкой на вице-губернатора региона.

Власти не комментируют ситуацию вокруг пропавших без вести. Отмечается, что в район бедствия направили спасательный отряд.

Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии.

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