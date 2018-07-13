В Афганистане 10 человек стали жертвами схода оползня
Оползень разрушил 400 домов.
10 человек погибли в результате схода оползня в ночь на 12 июля в афганской провинции Панджшер.
Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек
Причиной схода оползня стало таяние снегов на горных вершинах. В результате катаклизма разрушено по меньшей мере 400 домов, передает Синьхуа со ссылкой на вице-губернатора региона.
Власти не комментируют ситуацию вокруг пропавших без вести. Отмечается, что в район бедствия направили спасательный отряд.
Напомним, девять человек погибли в результате схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +14°
-
Днепр+29°... +18°
-
Донецк+32°... +19°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+31°... +20°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+26°... +17°
-
Кировоград+29°... +17°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+24°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Ровно+24°... +13°
-
Симферополь+30°... +19°
-
Сумы+30°... +18°
-
Тернополь+23°... +13°
-
Харьков+29°... +19°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 58 %
Давление: 759 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:54
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей