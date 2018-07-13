Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и грозах

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 13 июля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер и грозы, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +27°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.