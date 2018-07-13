Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и грозах
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 13 июля, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер и грозы, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +27°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинстве южных областей, грозы, в северных и центральных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.
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