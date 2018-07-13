В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +27°
Вечером в столице до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 21:06.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +15°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +18°
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Житомир+26°... +15°
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Запорожье+32°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+32°... +20°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+24°... +13°
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Симферополь+30°... +19°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+23°... +13°
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Харьков+29°... +20°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+25°... +14°
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Черкассы+29°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 58 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:54
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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