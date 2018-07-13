В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем до +27°

08:30, 13 июля 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:59, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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