Сегодня в Украине практически без осадков, на юге жара до +32° (карта)

08:11, 13 июля 2018
32
0

По всей стране будет жарко.

Сегодня в Украине будет тепло / mosaicon.hu
Сегодня в Украине будет тепло / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

На востоке практически без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидается гроза. Температура до +27°. В центре практически без осадков температура до +30°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН
Прогноз на 13 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +32° (видеопрогноз) Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +32° (видеопрогноз)
В ОАЭ температура воздуха поднялась выше 50 градусов В ОАЭ температура воздуха поднялась выше 50 градусов
Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек
В Канаде 70 человек погибли из-за аномальной жары В Канаде 70 человек погибли из-за аномальной жары
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Японии продолжает увеличиваться число жертв наводнений В Японии продолжает увеличиваться число жертв наводнений

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
58 %
758 мм
3.0 м/с
2 %
Лента новостей