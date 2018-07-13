Сегодня в Украине практически без осадков, на юге жара до +32° (карта)

По всей стране будет жарко.

Сегодня в Украине будет тепло / mosaicon.hu

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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На востоке практически без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидается гроза. Температура до +27°. В центре практически без осадков температура до +30°.

Прогноз на 13 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

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