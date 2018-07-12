Грозы, местами ливни со шквалами и градом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

17:05, 12 июля 2018
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Во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.

Дожди наиболее вероятны в западных областях, где они пройдут уже сегодня / фото УНИАН
Дожди наиболее вероятны в западных областях, где они пройдут уже сегодня / фото УНИАН

Завтра в большинстве областей ожидаются дожди с грозами и кое-где даже ливни со шквалами и градом.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Дожди наиболее вероятны в западных областях, где они пройдут уже сегодня, на Севере и в Центре (кроме Днепра и районов). В восточных областях и на Юге будет сухо и жарко, +28+33 градуса. Разве что на Одесщине возможен локальный дождь. Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на Западе +22+26 градусов", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°

В Киеве завтра также ожидается дождь. Температура воздуха завтра в столице около +27, +28 градусов.

Кроме того, во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.

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