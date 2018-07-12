Грозы, местами ливни со шквалами и градом: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.
Завтра в большинстве областей ожидаются дожди с грозами и кое-где даже ливни со шквалами и градом.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Дожди наиболее вероятны в западных областях, где они пройдут уже сегодня, на Севере и в Центре (кроме Днепра и районов). В восточных областях и на Юге будет сухо и жарко, +28+33 градуса. Разве что на Одесщине возможен локальный дождь. Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на Западе +22+26 градусов", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°
В Киеве завтра также ожидается дождь. Температура воздуха завтра в столице около +27, +28 градусов.
Кроме того, во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидаются дожди с грозами, во многих областях будет жарко.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+30°... +19°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+23°... +13°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+31°... +20°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+32°... +19°
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Сумы+28°... +17°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+28°... +19°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+28°... +16°