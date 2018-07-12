В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Вечером в столице температура до +23°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 21:06.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+29°... +19°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+28°... +17°
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Запорожье+31°... +20°
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Ивано-Франковск+25°... +12°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+29°... +17°
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Луганск+30°... +19°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+23°... +13°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+31°... +20°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+32°... +19°
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Сумы+28°... +17°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+28°... +19°
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Херсон+31°... +21°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 61 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 3 %
Восход: 05:53
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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