В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +27°

Вечером в столице температура до +23°.

Завтра в Киеве пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер переменный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:59, а зайдет в 21:06.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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