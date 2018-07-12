Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +32° (видеопрогноз)

16:30, 12 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

Завтра в Украине практически без осадков / 7-themes.com
Завтра в Украине практически без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 июля, в Украине практически без осадков, на юге до +32°.

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На востоке практически без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидается гроза. Температура до +27°. В центре практически без осадков температура до +30°.

Согласно народному прогнозу, 13 июля — Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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