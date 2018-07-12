В ОАЭ температура воздуха поднялась выше 50 градусов
В течение суток температура не опускается ниже 27,7 градусов.
В ОАЭ зарегистрирован один из самых жарких дней в сезоне: 10 июля температура поднялась до 51 градуса.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +34°
Самая низкая температура этого дня составляла 27,7 градусов, передает Khaleej Times.
По данным синоптиков, в ближайшее время погода в стране останется жаркой, а температура воздуха продолжит расти. А в вечернее и ночное время повысится уровень влажности.
Напомним, в канадской провинции Квебек жертвами аномальной жары стали 70 человек, большинство смертей зарегистрировано в Монреале.
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