Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек

15:13, 12 июля 2018
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Более 5,5 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии.

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По состоянию на утро четверга 5600 человек из 16 префектур, расположенных вокруг Окаямы и Хиросимы, находятся в эвакуационных центрах, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что более 50 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от удара стихии пострадали префектуры Хиросима и Окаяма, где остаются закрытыми многие предприятия. 

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