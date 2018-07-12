Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек

Более 5,5 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах.

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200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии.

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По состоянию на утро четверга 5600 человек из 16 префектур, расположенных вокруг Окаямы и Хиросимы, находятся в эвакуационных центрах, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что более 50 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от удара стихии пострадали префектуры Хиросима и Окаяма, где остаются закрытыми многие предприятия.