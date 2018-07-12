Мощные ливни затопили северо-запад Китая

На многих автодорогах прервано транспортное сообщение.

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На северо-западе Китая мощные ливни привели к затоплениям.

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Так, в уезде Вэньсянь провинции Ганьсу оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, передает Синьхуа.

Отмечается, что из-за удара стихии на многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.

Напомним, по последним данным, в результате наводнений, вызванных ливнями, в Японии погибли 176 человек.