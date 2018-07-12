В Канаде 70 человек погибли из-за аномальной жары
В ближайшее время температура воздуха в стране не изменится.
В канадской провинции Квебек жертвами аномальной жары стали 70 человек, большинство смертей зарегистрировано в Монреале.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +34°
С конца июня на юге провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады температура воздуха ежедневно поднимается до 30-40 градусов, передает Euronews.
Власти просят жителей серьезно относится к предупреждениям о природных катаклизмах и позаботиться о себе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные столбик термометра снова поднимется выше тридцати градусов.
Ранее сообщалось о 34 погибших.
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