Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:50, 12 июля 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Сегодня, 12 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +34°

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Также сегодня в Киевской области ожидается высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 12 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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