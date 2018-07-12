Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 12 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +34°
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Также сегодня в Киевской области ожидается высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, 12 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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Луцк+27°... +15°
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