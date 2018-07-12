В Японии продолжает увеличиваться число жертв наводнений

10:37, 12 июля 2018
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Более 50 человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По последним данным, в результате наводнений, вызванных ливнями, в Японии погибли 176 человек.

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Более 50 человек числятся пропавшими без вести, передает Euronews

Больше всего от удара стихии пострадали префектуры Хиросима и Окаяма, где остаются закрытыми многие предприятия. В некоторых районах за несколько дней выпало более 1000 мм осадков

Мощные дожди обрушились на Японию на прошлой неделе под воздействием тайфуна "Пропирун". Это самый смертоносный удар стихии с 1953-го года, когда из-за наводнений на острове Кюсю погибли 759 человек.

Напомним, на восточную китайскую провинцию Фуцзянь обрушился мощный тайфун "Мария".

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