В Украине объявили штормовое предупреждение

Местами шквалы 15-20 м/сек.

В Украине сегодня ожидаются грозы / фото УНИАН

Сегодня, 12 июля, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 июля в большинстве областей, грозы; днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.