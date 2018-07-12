В Киеве сегодня без осадков, днем до +29°

08:30, 12 июля 2018
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Вечером в столице до +26°.

В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com
В Киеве сегодня без осадков / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 июля, в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 1,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:58, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.

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