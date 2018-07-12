В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке жара до +34°

08:09, 12 июля 2018
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По всей стране будет жарко.

Сегодня пройдут дожди с грозами / фото УНИАН
Сегодня пройдут дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.

Украинцев предупреждают о грозах, граде и сильном ветре

На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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