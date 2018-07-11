В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

17:00, 11 июля 2018
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Вечером в столице до +26°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 июля, в Киеве без осадков, температура до +29°.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +26°. Ветер восточный и северо-восточный, до 1,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:58, а зайдет в 21:07.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.

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