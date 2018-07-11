В Украине завтра будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Осадков не ожидается на юге и востоке.

Завтра в Украине пройдут дожди с грозами / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.

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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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