В Украине завтра будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Осадков не ожидается на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июля в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке до +34°.
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На востоке без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.
Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра — нет тепла, а по Петру — и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 июля
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+28°... +19°
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Донецк+30°... +18°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+29°... +19°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+28°... +18°
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Луганск+30°... +20°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +14°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+28°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +19°
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Херсон+30°... +20°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+26°... +17°
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Чернигов+25°... +18°
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Черновцы+26°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 94 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков: 86 %
Восход: 06:00
Закат 20:31
Фаза луны:
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