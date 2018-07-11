Украинцев предупреждают о грозах, граде и сильном ветре

15:32, 11 июля 2018
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Местами ожидаются сильные ливни.

В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В течение 11-12 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до конца суток 11 июля в южных, центральных и восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами сильные ливни. 12 июля в большинстве областей грозы, днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, 11 июля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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