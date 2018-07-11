Украинцев предупреждают о грозах, граде и сильном ветре
Местами ожидаются сильные ливни.
В течение 11-12 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, до конца суток 11 июля в южных, центральных и восточных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях местами сильные ливни. 12 июля в большинстве областей грозы, днем в Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди, в западных, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/сек.
Напомним, 11 июля во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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