Девять человек стали жертвами схода оползня в Индии

Грязь, сошедшая вместе с оползнем, завалила дома.

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Девять человек погибли в в результате схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии.

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Оползень сошел в округе Таменглонг примерно в 161 км к западу от Имфала, административного центра штата Манипур, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Грязь, сошедшая вместе с оползнем, завалила дома, погребя жителей под обломками.

Напомним, семь человек погибли, более 260 тысяч человек пострадали из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на западе Китая.