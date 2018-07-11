Девять человек стали жертвами схода оползня в Индии
Грязь, сошедшая вместе с оползнем, завалила дома.
Девять человек погибли в в результате схода оползня в штате Манипур на северо-востоке Индии.
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Оползень сошел в округе Таменглонг примерно в 161 км к западу от Имфала, административного центра штата Манипур, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Грязь, сошедшая вместе с оползнем, завалила дома, погребя жителей под обломками.
Напомним, семь человек погибли, более 260 тысяч человек пострадали из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на западе Китая.
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