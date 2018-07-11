На Китай обрушился мощный тайфун "Мария"

В провинции Чжэцзян эвакуировали более 140 тысяч человек.

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На восточную китайскую провинцию Фуцзянь обрушился мощный тайфун "Мария".

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Максимальная сила ветра вблизи его центра в этот момент составляла 42 метра в секунду, передает Xinhua со ссылко на местное метеорологическое ведомство.

В регионе ожидают сильный ветер и ливни. В провинции Чжэцзян эвакуированы более 140 тысяч человек, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 158 человек.