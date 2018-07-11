На Китай обрушился мощный тайфун "Мария"

12:53, 11 июля 2018
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В провинции Чжэцзян эвакуировали более 140 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На восточную китайскую провинцию Фуцзянь обрушился мощный тайфун "Мария".

Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек

Максимальная сила ветра вблизи его центра в этот момент составляла 42 метра в секунду, передает Xinhua со ссылко на местное метеорологическое ведомство.

В регионе ожидают сильный ветер и ливни. В провинции Чжэцзян эвакуированы более 140 тысяч человек, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 158 человек.

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