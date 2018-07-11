Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

11:54, 11 июля 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 11 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 июля в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

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