Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.
Сегодня, 11 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"11 июля в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Луганской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
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