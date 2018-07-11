Число жертв наводнений в Японии возросло до 158 человек
Еще 57 человек пропали без вести.
В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 158 человек.
Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек
Еще 57 человек пропали без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
В 11 префектурах объявлен наивысший уровень угрозы, в частности только в префектурах Хиросима и Окаяма число погибших достигло 113 человек, в префектуре Эхимэ - 25 погибших.
Отмечается, что дожди стали самыми мощными за последние 30 лет.
Напомним, более 300 тысяч человек в китайской провинции Цзяньси пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +19°
-
Донецк+30°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+31°... +20°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+29°... +18°
-
Луганск+32°... +19°
-
Луцк+28°... +16°
-
Львов+26°... +15°
-
Николаев+33°... +20°
-
Одесса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +18°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+33°... +20°
-
Сумы+29°... +16°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+30°... +18°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницкий+26°... +15°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 57 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 10 %
Восход: 05:53
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей