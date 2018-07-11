Число жертв наводнений в Японии возросло до 158 человек

10:43, 11 июля 2018
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Еще 57 человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Японии погибли 158 человек.

Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек

Еще 57 человек пропали без вести, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В 11 префектурах объявлен наивысший уровень угрозы, в частности только в префектурах Хиросима и Окаяма число погибших достигло 113 человек, в префектуре Эхимэ - 25 погибших. 

Отмечается, что дожди стали самыми мощными за последние 30 лет.

Напомним, более 300 тысяч человек в китайской провинции Цзяньси пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

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