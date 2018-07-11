В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:38, 11 июля 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

В пяти областях украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В пяти областях украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Сегодня, 11 июля, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

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