В пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 11 июля, в пяти областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами шквалы 15-20 м/сек.
Напомним, в среду, 11 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
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