В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

08:30, 11 июля 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве целый день будет идти дождь / УНИАН
В Киеве целый день будет идти дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:57, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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