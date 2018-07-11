Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)
Осадков не ожидается только на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
На востоке практически без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +33°.
Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+33°... +21°
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Ивано-Франковск+27°... +14°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+32°... +19°
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Луцк+28°... +16°
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Львов+26°... +15°
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Николаев+33°... +20°
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Одесса+34°... +20°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницкий+26°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+29°... +17°
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Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 57 %
Давление: 752 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 10 %
Восход: 05:53
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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