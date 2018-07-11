Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (карта)

08:10, 11 июля 2018
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Осадков не ожидается только на юге страны.

Сегодня ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН
Сегодня ожидаются дожди с грозами / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

На востоке практически без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

Прогноз на 11 июля / УНИАН
Прогноз на 11 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

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