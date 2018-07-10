Жара до +34°: синоптик рассказал, какая будет погода в Украине до конца июля
Жара в Украине продержится до 23 июля.
Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что с 9 июля в Украине началось резкое повышение температур до +33...+34°.
По словам синоптика, небольшую передышку от летней жары можно ожидать в конце июля, передает "Апостроф".
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"Такая ситуация (жара - Ред.) будет наблюдаться следующие две недели, вплоть до 23 июля. Дожди просчитываются с 9 по 13 июля и с 19 по 22. Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля, немного снизят температуру воздуха - на 5-7 градусов - до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь ожидаются +30...+34°", - сказал Горбань.
Как сообщала Погода УНИАН, это лето во всем мире выдалось аномальным. Сразу в нескольких точках планеты побиты температурные рекорды. Невыносимо жарко не только в Африке, но даже в Северной Сибири и Канаде.
Погода в Украине
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Винница+26°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+33°... +20°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+31°... +17°
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Луганск+33°... +20°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+27°... +16°
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Черновцы+25°... +15°