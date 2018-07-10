Жара до +34°: синоптик рассказал, какая будет погода в Украине до конца июля

Жара в Украине продержится до 23 июля.

Июль в Украине будет жарким / фото УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что с 9 июля в Украине началось резкое повышение температур до +33...+34°.

По словам синоптика, небольшую передышку от летней жары можно ожидать в конце июля, передает "Апостроф".

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"Такая ситуация (жара - Ред.) будет наблюдаться следующие две недели, вплоть до 23 июля. Дожди просчитываются с 9 по 13 июля и с 19 по 22. Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля, немного снизят температуру воздуха - на 5-7 градусов - до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь ожидаются +30...+34°", - сказал Горбань.

Как сообщала Погода УНИАН, это лето во всем мире выдалось аномальным. Сразу в нескольких точках планеты побиты температурные рекорды. Невыносимо жарко не только в Африке, но даже в Северной Сибири и Канаде.