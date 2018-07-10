В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка

Парень несколько секунд провисел в воздухе, после чего упал и травмировался.

В Одесской области сильный ветер на несколько секунд поднял подростка в воздух / скриншот

На прошлой неделе вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.

Издание "Думская" опубликовало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент.

На видео видно, как ветер на несколько секунд поднял парня в воздух, после чего тот упал. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в селе Маяки неподалеку от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.