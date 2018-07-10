В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка
Парень несколько секунд провисел в воздухе, после чего упал и травмировался.
На прошлой неделе вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.
Издание "Думская" опубликовало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент.
На видео видно, как ветер на несколько секунд поднял парня в воздух, после чего тот упал. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.
Как сообщал УНИАН, 3 июля в селе Маяки неподалеку от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.
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