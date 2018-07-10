В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка

17:01, 10 июля 2018
668
0

Парень несколько секунд провисел в воздухе, после чего упал и травмировался.

В Одесской области сильный ветер на несколько секунд поднял подростка в воздух / скриншот
В Одесской области сильный ветер на несколько секунд поднял подростка в воздух / скриншот

На прошлой неделе вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.

Издание "Думская" опубликовало видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован инцидент.

На видео видно, как ветер на несколько секунд поднял парня в воздух, после чего тот упал. В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в селе Маяки неподалеку от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (видеопрогноз)
На Филиппинах произошло землетрясение На Филиппинах произошло землетрясение
Китай готовится к удару тайфуна "Мария" Китай готовится к удару тайфуна "Мария"
Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +33° (карта) Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +33° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
В Украине завтра практически без осадков, на юге жара до +33° (видеопрогноз) В Украине завтра практически без осадков, на юге жара до +33° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
65 %
756 мм
3.6 м/с
2 %
Лента новостей