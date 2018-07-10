В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°

17:00, 10 июля 2018
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Дождь ожидается в течение всего дня.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: Алексей Лымаренко

Согласно данным Погода УНИАН, 11 июля в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:57, а зайдет в 21:08.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

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