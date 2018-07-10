Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (видеопрогноз)
Дождей не ожидается на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
На востоке практически без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.
В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +33°.
Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 июля
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Погода в Украине
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Винница+26°... +16°
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Днепр+32°... +19°
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Донецк+33°... +20°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+34°... +21°
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Ивано-Франковск+26°... +13°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+31°... +17°
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Луганск+33°... +20°
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Луцк+26°... +14°
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Львов+25°... +12°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +18°
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Полтава+29°... +18°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+33°... +20°
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Сумы+28°... +16°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+30°... +19°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +17°
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Чернигов+27°... +16°
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Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 65 %
Давление: 756 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:52
Закат 20:37
Видимость: 16 км
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