Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +35° (видеопрогноз)

16:30, 10 июля 2018
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Дождей не ожидается на юге страны.

Завтра в Украине будет жарко / УНИАН
Завтра в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 июля, в Украине метами пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

На востоке практически без осадков, температура до +34°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +35°. 

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура до +28°.

В северных областях местами ожидаются осадки. Температура до +28°. В центре пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 11 июля — преподобных Сергия и Германа. Кукушка в этот день перестала куковать — зима рано придет.

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