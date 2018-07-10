На Филиппинах произошло землетрясение

15:22, 10 июля 2018
16
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 10 июля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,7.

На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км на юго-запад от населенного пункта Сан-Франциско. Очаг землетрясения залегал на глубине 83,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка В сети появилось видео, как смерч в Одесской области поднял в воздух подростка
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, днем до +27°
На Филиппинах произошло землетрясение На Филиппинах произошло землетрясение
Китай готовится к удару тайфуна "Мария" Китай готовится к удару тайфуна "Мария"
В Киеве сегодня до +27°, без осадков В Киеве сегодня до +27°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +27°
На реках Украины ожидается повышение уровней воды На реках Украины ожидается повышение уровней воды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
65 %
756 мм
3.6 м/с
2 %
Лента новостей