На Филиппинах произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 10 июля, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,7.
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км на юго-запад от населенного пункта Сан-Франциско. Очаг землетрясения залегал на глубине 83,7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, число жертв землетрясения в Японии достигло пяти человек. Среди погибших — девятилетний ребенок. Ранения и травмы получили 395 человек.
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