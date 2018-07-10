Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.
В ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +33° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля грозы, местами шквалы ветра 15-18 м/сек", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в течение ближайших дней во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+31°... +19°
-
Донецк+33°... +19°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+26°... +13°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +17°
-
Луганск+32°... +20°
-
Луцк+26°... +14°
-
Львов+25°... +12°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+31°... +18°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+33°... +20°
-
Сумы+28°... +16°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+30°... +19°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+27°... +16°
-
Черновцы+24°... +15°