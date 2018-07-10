Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/сек.

В Киеве объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В Киеве в ближайший час с удержанием до конца суток 10 июля грозы, местами шквалы ветра 15-18 м/сек", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей рекомендуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, в течение ближайших дней во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.