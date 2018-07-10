Китай готовится к удару тайфуна "Мария"

12:54, 10 июля 2018
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Ожидается, что сегодня тайфун обрушится на Тайвань.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ночь на 11 июля на Китай обрушится тайфун "Мария". Сильные осадки ожидаются в ряде регионов: Тайвань, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань.

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Днем 9 июля эпицентр тайфуна "Мария" находился в 1080 км к юго-востоку от тайваньского уезда Илань и перемещался в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час, передает Синьхуа со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Ожидается, что сегодня мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая. 

Властям регионов, которые могут подвергнуться удару стихии, перейти на усиленный режим дежурства, приказано принять превентивные меры и быть готовыми оказать помощь пострадавшим от стихии.

Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в Японии погиб 141 человек.

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