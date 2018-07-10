Китай готовится к удару тайфуна "Мария"
Ожидается, что сегодня тайфун обрушится на Тайвань.
В ночь на 11 июля на Китай обрушится тайфун "Мария". Сильные осадки ожидаются в ряде регионов: Тайвань, Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси и Хунань.
В Китае более 300 тысяч человек пострадали от наводнений
Днем 9 июля эпицентр тайфуна "Мария" находился в 1080 км к юго-востоку от тайваньского уезда Илань и перемещался в северо-западном направлении со скоростью 30 км в час, передает Синьхуа со ссылкой на Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.
Ожидается, что сегодня мощный тропический циклон обрушится на северо-восточную часть Тайваня или пройдет рядом с островом. Позже, в первой половине среды, он достигнет побережья провинций Фуцзянь и Чжэцзян на востоке Китая.
Властям регионов, которые могут подвергнуться удару стихии, перейти на усиленный режим дежурства, приказано принять превентивные меры и быть готовыми оказать помощь пострадавшим от стихии.
Напомним, в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в Японии погиб 141 человек.
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