За сутки на Донетчине произошло 18 пожаров на открытых территориях

Огонь не распространялся на значительные площади.

На Донетчине произошло 18 пожаров / ГСЧС

В течение суток в Донецкой области произошло 18 пожаров на открытых территориях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, спасатели тушили возгорание сухой травы и веток, мусора, камыша в Никольском, Марьинском, Мангушском, Покровском, Бахмутском районах и в городах Селидово, Краматорск, Мариуполь, Дружковка, Торецк, Славянск.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на значительные площади и полностью ликвидировать все возгорания.

Напомним, лесные пожары охватили несколько штатов на западе США. Так, стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта