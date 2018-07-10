За сутки на Донетчине произошло 18 пожаров на открытых территориях
Огонь не распространялся на значительные площади.
В течение суток в Донецкой области произошло 18 пожаров на открытых территориях.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +33° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, спасатели тушили возгорание сухой травы и веток, мусора, камыша в Никольском, Марьинском, Мангушском, Покровском, Бахмутском районах и в городах Селидово, Краматорск, Мариуполь, Дружковка, Торецк, Славянск.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на значительные площади и полностью ликвидировать все возгорания.
Напомним, лесные пожары охватили несколько штатов на западе США. Так, стихийное бедствие стало причиной эвакуации людей в штатах Калифорния, Колорадо и Юта
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