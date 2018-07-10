Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек
Погиб 141 человек.
В результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в Японии погиб 141 человек.
В Китае более 300 тысяч человек пострадали от наводнений
Дожди, которые начались на прошлой неделе, прекратились. Вода отступила, показав все разрушения, которые принесла стихия, передает South China Morning Post.
Сегодня, 10 июля, спасатели проверяют каждый дом в поисках выживших или жертв наводнений.
Напомним, для проведения спасательных работ японское правительство направило около 73 тысяч человек и 70 вертолетов. В специальные центры эвакуировали около 23 тысяч человек.
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