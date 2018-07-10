Жертвами наводнений в Японии стали более 140 человек

Погиб 141 человек.

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В результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, в Японии погиб 141 человек.

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Дожди, которые начались на прошлой неделе, прекратились. Вода отступила, показав все разрушения, которые принесла стихия, передает South China Morning Post.

Сегодня, 10 июля, спасатели проверяют каждый дом в поисках выживших или жертв наводнений.

Напомним, для проведения спасательных работ японское правительство направило около 73 тысяч человек и 70 вертолетов. В специальные центры эвакуировали около 23 тысяч человек.