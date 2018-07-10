Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

09:37, 10 июля 2018
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Пожарная опасность достигает наивысшего уровня.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня до +27°, без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10-12 июля в большинстве районов южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля в Украине практически без осадков, на юге до +33°.

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